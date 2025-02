La sombra de Phil es alargada

Creado: Actualizado:

La marmota Phil se hizo célebre gracias a los ojos de la generación que bebía los vientos por Andie MacDowell, prendada de gestos y rasgos que no cabrían en esta columna, y sonrisas que encendían sueños antes de la candela del amanecer. Por esa misma pantalla grande entró en escena Phil, con pinta de ardilla cegata a la que sacan de la cueva para medir la presión del viento con la certeza de quien se chupa el dedo. A ver de dónde sopla. Pues Phil, con morro de lepórido y orejas de castor, las ve venir como rana que canta en marzo y en abril, se le hiela el rabo. Phil contiene a la masa, que clama por la primavera. Un poco, como el líder in pectore del socialismo leonés, al que sacó Pedro Sánchez de Soria para que nos diga a los pobres leoneses cuánto más será invierno. La analogía de la misión política es alegórica, no se asuste el afiliado. Así que el de Soria miró estos días y vio su sombra mientras estaba posado en lo alto del tronco; y sentenció: seis semanas más de invierno en León, que pueden ser siete, y entonces ya tomamos la vereda del simbolismo de los números, y entramos en la eternidad. Quien dice siete, dice setenta veces siete, y así saltamos al libro de los Hechos, y nos acordamos del pueblo de Israel en esos cuarenta años por el desierto, mientras no llega el Moisés que le libre de los faraones. Este tampoco va a ser. Cuarenta años es una barbaridad; no lo estuvieron ni los berlineses bajo el muro. Pero se conoce que hay suma y sigue, porque la marmota vio la sombra al salir de la cueva. Ya veríamos a ver si en vez del PSOE sacamos la marmota de los sindicatos que llaman a levantarse contra la opresión el 16-F, en otra operación en la que van a juntar los problemas con los que los causaron. Invierno es, invierno será. Phil es la fábula con más visos de realidad hoy en día; la agencia de meteorología avala la destreza del pronóstico porque ha calculado que acierta en un tercio de las ocasiones; casi más que la propia agencia. Miremos a Alemania, que replica el rito con un tejón. A ver si lo clava, y el invierno empieza a devorar a la Unión Europea por el flanco Este, por la madre que la parió. Un consuelo que nos queda en León.