La odiada Europa

Europa queda emparedada entre dos grandes potencias imperialistas y hoy ambas totalitarias... que odian a Europa. Los EE UU de Trump y la Rusia de Putin se abrazan y ese abrazo estrangula a la frágil Europa que quedó en medio, un abrazo que no es sólo consecuencia de la evidente disposición de ambos a repartirse el mundo de nuevo en lo que se ha dado en llamar áreas de influencia, sino también del odio histórico hacia la vieja dama asfixiada por el bárbaro abrazo. Las claves de lo que hoy ocurre desde el vengativo regreso de Trump están, como todas claves de todo lo que ocurre, en el pasado, y algunas en el anterior al siglo XX y aun al XIX. Repásese la historia. Pero tal vez la historia no contaba con que coincidieran dos tipos de la catadura de Trump y Putin en el momento crucial de la revancha. Ambos odian a Europa, la odian incluso desde antes de nacer por ser portadores genético-políticos de ese sentimiento, y, en el fondo, por culparla de sus respectivos complejos de inferioridad. En ese conchabamiento, Putin y Trump podrán violentar a Europa, pero no hacerse amar por ella.

Pero el odio no nace de un deseo (no lo llamemos amor) no correspondido, sino de la impotencia de esos testosterónicos megapotentes para asumir civilizadamente la realidad. Putin, con todo su petróleo, sus desfiles militares abrumadores, su arsenal nuclear y sus envenenamientos, nunca podrá poseer a Europa, ni lo que ella tiene, y Trump, con todas sus riquezas, con su brutalismo mental y su carencia total de escrúpulos, tampoco. ¿Qué tiene la odiada y deseada Europa que no pueden tener? Clase. Categoría. Esto es, refinamiento cultural y moral. Y una ética, y una estética, y civilidad.

A Putin, que ya lleva un tiempo con eso, se ha sumado Trump en la destrucción de la legalidad internacional que, representada por la ONU, ha regido, siquiera sobre el papel, desde el término de la II Guerra Mundial, y a cuyos principios quiere seguir la democrática Europa apegada. A palos y a desprecios se propone el Nuevo Orden, el nuevo caos, despegarla, pero Europa, por su ensimismamiento, también es responsable del feo devenir que la aguarda, mirando para otro lado ante el genocidio de Gaza no estorbado por ella ni por nadie que ha sido el prólogo, el ensayo general con todo, de ese espantable paso a dos.