Erotismo rural

La lencería y el erotismo tienen sus orígenes en el agro, son claramente rurales: las primeras bragas fueron unas hojas de higuera o parra y se estrenaron en el campo. Eran, sin ningún género de dudas, verdes. Igual que los calzoncillos primigenios. Y fueron la primera moda. El erotismo vino después a sustituir al desnudo porque hacía mucho frío o porque los machos prehistóricos eran demasiado rijosos para las expectativas sensuales de las hembras de entonces. Uno se inclina por la primera hipótesis, más que nada porque sigue habiendo tribus africanas que andan en pelota picada, pero nunca lo sabremos seguro. La vergüenza es un factor que no se puede dejar fuera de la ecuación, si bien en las cavernas aparecen coprolitos humanos al lado de la cocina y junto a la hoguera siempre habría alguien velando por el fuego. La timidez, nuestros ancestros, parece que la reservaban para el arte y los ritos, siempre en honduras escondidas y de difícil acceso.

Las versiones del génesis nos presentan a Adán y Eva desnudos en el edén y vestidos tras la caída, pero no sé si esos cuadros son muy de fiar, por dos razones: porque siempre aparecen pintados con ombligo y por la insistencia del relato bíblico en que Adán nunca fue plenamente feliz, pese a no tener suegra. Claro que también carecía de madre con la que comentar sus desavenencias maritales y vivió más de novecientos años, solo unos pocos menos que Matusalén. Se supone que esa barbaridad de vida era porque entonces medían la edad según el calendario lunar. Como fuente historiográfica, los libros sagrados no tienen demasiada reputación ya que tienden al símbolo, aunque en lo que nos interesa relacionan la ropa con la naturaleza caída, el pecado con el recato, la ropa interior —que todavía era exterior, no se vestían capa tras capa como nosotros hasta el cuello— con comer el fruto prohibido, esa manzana que tampoco era un «boccato di cardinale».

En una moderna historia del erotismo

—la ya antigua de Georges Bataille empieza con que la actividad sexual solo se da en los animales y termina con el sexo moderno sometido a la racionalidad y al consumo— me parece a mí que no debería faltar un apartado dedicado, más que a la vergüenza de destapar las vergüenzas, al sublimado erotismo de la comida. Con o sin perspectiva de género, me temo que ese estudio iba a levantar ampollas.