¿Qué libertad?

Muchos años antes de que ordeñaran a la palabra libertad los significados interesados que hoy le apetece al pinchaleyes o al ilusionista redentor de ultraderecha cerril, ya se hablaba en Grecia del dilema de la libertad y la ley. Corría el siglo V antes de Cristo y ahí brilló Pitágoras, el primer hombre en llamarse filósofo y que tanto influyó en Aristóteles y Platón. Famoso por su teorema, Pitágoras lo tenía claro: La libertad le dijo un día a la ley «tú me estorbas»; y la ley le dijo a la libertad «yo te guardo». Y aquí viene hoy la derechazi viendo tan sólo estorbos.

De esos albores del pensamiento humano no tienen Trump y seguidores mayor idea; para qué, el saber estorba y la razón les pone fronteras que ellos cruzan con nocturnidad cerebral huyendo de la ley porque en la selva se creen más libres para fijar la suya por cojones. Y se dicen libertarios para violar a la libertad desnudándola de leyes y razones. Pero tras Pitágoras vino Aristóteles y aclara: «Sólo el que supera sus miedos será totalmente libre». A la peña totalitaria que escala hoy el poder en tanto lugar la dejan desnuda también sus miedos: miedo al diferente, al de otro color, otras ideas, clase o credo... ¡y odio al pobre!... Sus miedos son airados, el ganar y ganar les ciega... y olvidan que uno sólo es libre cuando no tiene nada que perder: La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír (Orwell).

¿Y qué diría Einstein viendo a Trump irse de bocas, si ya en su día tuvo que decir «vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran libertad. Cometí un error al elegir este país como tierra de libertad, y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar»?... En estas estamos y se hace urgente ir a Erich Fromm en su «Miedo a la libertad». Lo escribió en 1941 cuando el nazismo relucía y avasallaba, así que lo que ahí cuenta nos aclararía algo este hoy. El lector sagaz lo verá si le echa un ojo. Y dirá ¡alerta!... o ¡cagonmimantu! si además ve atónito cómo Musk o Bannon no se cortan un pelo en saludar a lo nazi dejando claro su credo ideal... ¡libertad, libertad!... pero ¿qué libertad, Isabelita?... ¡anda y no amueles!...