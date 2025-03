Virgen del Olvido

Creado: Actualizado:

Entre las cosas raras que te regalan y se guardan en altillos o fondos de armario nos apareció una policromada y barroquísima Virgen de buen tamaño que nos obsequió una religiosa de la familia. Era muy monja y rebosaba devociones a todo madero tallado en peana, y a esta Virgen en especial, al parecer, dado su tamaño y el prospecto de instrucciones y rezos que le acompaña con su novena y todo. Su nombre es «Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias», largo título, ¡lavirgen!... se le apareció a la enajenada sor Patrocinio en Madrid en 1831, anteayer, aunque la doctrina y teología de la Iglesia niega cualquier aparición después del último apóstol; y si tolera algunas no es por tal, sino por la devoción que despierta.

El Olvido es la peor de las muertes, hace cenizas la memoria. Pero es también medicinal y recetable, sobran penas y absurdos que es mejor no recordar para no revivirlos, de manera que igual que hay una ley de la Memoria debería haber otra del Olvido. «Los recuerdos embellecen la vida, pero sólo el olvido la hace tolerable», pensaba Enrico Cialdini. También suele decirse para quedar bien y en pie de guerra aquello que tantas veces escuchamos, «Yo perdono, pero no olvido», que tiene no poco de majadero y falso, replicándole Borges: «Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón»; y en esa línea, Bernanos: «El verdadero odio es el desinterés, y el asesinato perfecto es el olvido». También dice un refrán «Amor que llega al olvido, amor no ha sido», aunque el buen amor todo lo olvida y, entonces, todo lo perdona, viene a decir san Pablo. Pero siempre habrá uno que no olvida, ¡el olvidado!, aunque sepa que el olvido es una forma de libertad y que «la vida no va sin grandes olvidos», que dijo Balzac con fundamento. Y si el olvido no viene por ley, sea costumbre y mandamiento: «Perdona... y olvida». Y aunque Cristo dijo en la cruz «perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen», a Trump quizá no puedas perdonarle, Señor, porque sí que sabe lo que hace... izándote además a ti y a la religión junto a la bandera como guiño al voto de galería... y para comprarte y que le absuelvas.