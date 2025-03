El secreto es tirar del carro

Creado: Actualizado:

Hay un carro varado en el pueblo más alto de León. Silencioso, quieto y manso a la orilla del naciente Sil, cuyas aguas bajan presurosas y cantarinas, como si supieran que el camino será largo y la meta una placentera inmersión en el océano.

El carro está junto a una de las muchas paredes de piedra que cercan los prados en la montaña leonesa. El carro está parado. Es un adorno del presente en un espacio de futuro, la casa que Manuel Calvo Villena ha rehabilitado en La Cueta de Babia y que es la base de la Aventura Trashumante que sumerge en la montaña y en el pastoreo trashumante a casi medio centenar de adolescentes que han superado un cáncer o padecen una enfermedad rara.

La vieja casa de piedra es también el campo base del proyecto de turismo activo que ha emprendido su hijo Manuel Calvo Ariza. Dos malagueños aposentados en lo más alto de León y tirando del carro de un nuevo tiempo. Son muchas las personas que tiran del carro en diferentes puntos de esta provincia. Son la mejor cara, el sabor dulce como la miel, de un mundo rural que se extingue y que a veces amarga. El despoblamiento ha traído consigo un desmoronamiento de la vida comunitaria y los últimos habitantes autóctonos que quedan en muchos pueblos se aferran al terruño común como si fuera solo suyo. Si a esa soledad no le acompaña un liderazgo político o social con el necesario norte del interés general, para el presente y para el futuro, la guerra está servida. Lo vemos a diario en las disputas por los pastos, el choque azuzado desde los despachos clientelares entre la conservación de las especies salvajes y los usos tradicionales del territorio, el rechazo a los nuevos vecinos, los ataques a representantes juntas vecinales o las viviendas que iracundos y ambiciosos herederos prefieren ver dejar caer antes de vender o alquilar.

La brecha entre el mundo rural y urbano, que el código postal sea un factor de discriminación que no tiene contrapeso, ayuda a que la gente se enrosque cada vez más en una espiral de resentimiento.

El mundo rural que soñamos durante la pandemia ya no existe. En cuatro inviernos se han esfumado muchas de las expectativas de que hubiera un flujo de población desde las zonas urbanas más pobladas. Los espacios de coworking que se crearon en los flamantes edificios de servicios múltiple están vacíos o no ha llegado la fibra óptica, ni se la espera.

La Diputación anunció un plan Repuebla con más de 2.800 personas interesadas en el mundo rural leonés, pero todavía no ha llegado la información a los pueblos. El Sipam se ha quedado en agua de borrajas y los voluntarios reclutados por algunos parques naturales para ser los guías y viajes de los flamantes títulos se quejan de que no han recibido más que unos carteles para colgar en sus establecimientos. Todo parece responder a una maquinaria que se alimenta a sí misma sin que importe el resultado final para el territorio y para la gente. No saben que el secreto está en tirar juntos del carro.