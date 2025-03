¿Molt Honorable Senyor?

Creado: Actualizado:

Es verdad que los tratamientos de cortesía establecidos en las distintas administraciones no están mal, aunque no sean necesarios en ocasiones. En muchas. Y, sobre todo porque supongo que los distintos articulados no contemplan la posible retirada de tal concesión en el caso en que sea un deshonor institucional unir determinados nombres a tal dignidad. Y no es que abunden en exceso los ejemplos, pero son suficientes como para pensar en ello.

Dado el sonrojante asunto de actualidad, pienso ahora mismo en ese tal Carlos Mazón valenciano, que se niega a abandonar el mando, requerido por unos y otros, haciéndose incluso la víctima y poniendo a caldo a todo lo que se menee. Caradura e irracionalidad supremas, que lindan con la vecindad de los sinvergüenzas. Eso dicen, que no seré yo quien dicte sentencia. Pero sí anotaré alguna razón que lo mantendrá apegado al poder contra viento y marea. Una sería la pérdida del aforamiento, por si acaso, y la más importante, la pela, la pasta contante y sonante que se hace progresivamente referencia casi exclusiva del gremio. Si el presidente valenciano de fácil rima logra agotar la legislatura, tendrá derecho a quince años con nómina de unos setenta y cinco mil euritos anuales, dos consejeros, coche oficial… Y a jubilarse, sin haber cotizado, o escasísimamente, fuera de la política. Como para abandonar está el asunto. Tan doloroso, el tratamiento. ¿No es un profundo deterioro democrático considerar honorable y senyor a expresidentes, por ejemplo, condenados por corrupción, como Zaplana y José Luis Oliva, este conocido como presidente de la Ruina? Veremos en qué deriva el comportamiento y las consecuencias del actual. Lo cierto es que algunos tienen poco de senyor y nada de honorable.

En esta línea gaznápira de la heterogénea fauna política se sitúa igualmente buena parte de los congresos. Más que propuestas para discutir, estudiar y rearme ideológico frente a los nuevos retos de un mundo cambiante a velocidad de vértigo, el grado de éxito se mide por los sillones conseguidos para los míos y sus aspiraciones salariales. ¿Alguien sabe exactamente cuándos consejeros tiene la Diputación de Barcelona por el simple hecho de pertenecer a la ejecutiva de ERC? Pues eso.

Y en estas llega, inevitablemente, el rey Donald Trump, el paradigma del poder y del dominio sin límites. La locura de quien se cree el dueño y quiere enriquecerse aún más y a pesar de lo que sea. La deshumanización andante. Escribo estas líneas mientras el papa Francisco está ingresado en un hospital romano. El Ojo Supremo del Atropello ya empezó a maquinar. Es verdad que la historia de la Iglesia la muestra muy manipulable, desgraciadamente, como se puede comprobar en nuestra propia historia sin ir más lejos. Grupos ultracatólicosconsevadurísimos, no pocos vinculados al movimiento MAGA de D. T., ya están presionando de cara a un posible futuro cónclave. ¿Impondrá el impresentable americano ser tratado de Su Santidad, mientras un flequillo rubio de bote cubre el mundo de amenazas, y no pocos se bajan descaradamente los pantalones? Da para pocas risas.