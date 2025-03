Hermano lobo

Creado: Actualizado:

Carta te escribo, paisano. Del Duero parriba volverán a darte posta en el culo como no arrees y espabiles, pues tu caza selectiva se autorizará de nuevo en estos nortes, visto que te has desmandado en población y en fechorías durante este tiempo en el que te has sentido amparado por cariños urbanitas de gatito lindo o leyes de esa Europa de caperucitas rojas que antes te aniquiló, algo que nunca te ocurrió tanto en esta España ganadera y labrantina. Y es que esas leyes no sirven igual allí donde las necesitas que donde sobras y enlobeces, leyes que te hicieron funcionario de la vida silvestre en nómina del Estado... y ya has visto en tu impunidad que esto de funcionario invita a menudo a lo goloso y lo holgazán. Y es que nadie entiende por aquí ese recalcitrante vicio tuyo de matar ovejas de diez en diez si ni siquiera puedes llegar a comerte una; ¿a qué tanta voracidad inútil e innecesaria?; reprime en algo ese necio carácter tuyo que no muestran tus hermanos de Yellowstone donde les reintrodujeron hace justo treinta años tras haberlos extinguido. Allí matan venados o búfalos rencos de uno en uno al saber que hay que dejar para mañana lo que no puedas ni debas comer hoy. Asúmelo, este horizonte tuyo de santuario volverá a olerte a pólvora; al tanto y al loro, rapaz, se te acabó la tregua y la molicie. Y si por no tener depredador te has echado a la vida vaga y canallita, vuelve a ejercitar tus patas y escaramuzas, que es lo que vinieron haciendo tus ancestros tantísimos siglos en los que de poco sirvieron los muchos métodos que les recetó el pueblo que les ve sólo como alimañas: venablos, ballestas, chorcos, azagayas, batidas, cartuchazos, lazos, trampas y venenos de los que se fueron librando mal que bien para convertirse en heroicos supervivientes. Digamos que gracias a tanto acoso que burlaron tus abuelos llegaste tú hasta aquí con esa genética y perfiles que ahora amodorras por apostar más a la delincuencia que al intellectus apretatus. Algunos de tu manada pagarán el exceso y bien que lo lamento, pero también lo celebro porque eso te hará fuerte y sagaz pudiendo así reírte de todo escopetero palurdo, fardón o ansioso.