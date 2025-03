El ojo insano

Creado: Actualizado:

Cómo y por qué mató el tarado Bretón a sus dos niñitos ¿es asunto de tantísimo interés nacional, social o moral?... ¿qué se busca al revivirlo?... ¿para qué sirve hacerlo y, sobre todo, qui prodest, a quién interesa?... En la respuesta a estas preguntas hallará el lector su posicionamiento ante la polémica de si debe autorizarse o no la publicación de ese libro en el que una fría conciencia y abyecto asesino confiesan finalmente que sí, que los mató... y de qué forma... y eso es como si volviera de nuevo a matarlos hoy y mañana y pasado cada vez que alguien meta en esas páginas sus narices y una curiosidad no siempre sana. Y no hay necesidad, salvo la que le urge al lector narcotizado por truculencias morbosas y criminales o al aprendiz de asesino o al transtornado que se asombra, empatiza y admira. ¿Acaso no puede un libro así convertirse en aula para un canalla de cerebro en sombras?... El tema viene metiendo ruido. Este país sigue en «El Caso» y la editorial hace zapatetas con las nalgas viendo que la publicidad está siendo brutal... y que el juez no ve obstáculo a su difusión al no conocerse aún su contenido, rechazando suspender su edición y sólo después se verá si hay o no cuerpo de delito; impedir su edición es flagrante quebranto de la libertad de expresión, dijo. Pues entonces ya veremos. Y ahora, veamos. El autor del libro ¿no tuvo en esta realidad de hoy tan cruda y estos paisajes humanos otro mejor asunto al que aplicar oreja y pluma?, pregunta el candil... ¿le pareció más interesante el escabroso y bestial crimen de un Bretón aberrante que la desaparición de dos senegaleses, por ejemplo, en los campos de fresas a manos de un patrón aún impune?... ¿qué beneficio social aporta lo que un inconcebible asesino arguye o justifica en este libro?... y por lo que adelanta el autor Luisgé Martín, ¿no podría tratarse de un falso arrepentimiento necesario para obtener beneficios penitenciarios o alivio de pena —que en su caso no caben— o cierto perdón y comprensión social ante un «hombre nuevo» que parece reconocer su monstruosidad y la «lamenta»?... ¿no ha de tener excepciones el intocable derecho a la libertad de expresión?...