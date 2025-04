Arancel, tírame la trenza

Creado: Actualizado:

La economía se sentó esta semana a la mesa del fútbol y la medicina; venga, a repetir como loros las consignas de las teles socialistas. Los pobres estamos tan afligidos con los aranceles como debería estarlo León por la pesca de bajura. De política económica, sabemos restar; los kilómetros que hacía el viejo motor diésel 2.0, TDi, con 50 euros de gas antes de Pedro y desde Sánchez. El recibo de la gasolinera low cost que enjuga el hostiazo es un canto al arancel; una sinfonía sobre cuánto chupan, del tuétano, de la sangre. Encuadernado, arancel es el memorándum de las relaciones entre contribuyentes, o sea, los pobres, y los políticos que nos comen. A ver ese impuesto sobre el valor añadido, que ya se han encargado de cacarear los tertulianos siervos a sueldo que no, que es de ignorantes comparar ese diezmo con los aranceles, próxima excusa para darle un par de vueltas más a la tuerca globalista. Igual es eso, el avispero sorosiano. A no ser que te sientas Revilla y corones las intervenciones con el señor mío Jesucristo, y con que los impuestos se van a educación y sanidad. Para aranceles, el pacto verde, la LNR, el yogur en Marruecos, el censo de las gallinas, el filete criollo en España. Los pobres de la vieja Europa perdimos el hábito de ver a los políticos cumplir las promesas; una cosa es el PP en Bruselas y otra Trump con los aranceles y la deuda que dobló a los gringos. En otro momento delirante de este martilleo mediático, sale el ejército maoísta dispuesto a tomar las armas por el libre mercado. Como que fuera eso, la libertad comercial. Además, Zapatero ya se encargó de despejar las dudas sobre las versiones que adoban la alternativa: con China, ni de coña. Feijóo, empeñado en dar servidumbre al PSOE, igual; pero Trump no ha defraudado a los pobres, que vemos en él la ocasión única de que arrase la Unión Europea antes de que esa puta casta acabe con nosotros. Europa paga a base de aranceles todo lo malo que le ha sucedido a León en los últimos treinta y nueve años. Economía, medicina y fútbol: pues va a ser más fácil que le dejen al Barça ganar la liga que permitan a la Cultural subir a Segunda.