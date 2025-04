Creado: Actualizado:

El lector de esta columna sabe que a menudo la termino con un «Ah, la vida…». No es coletilla, sino proclamación. Suspiro vital, podríamos llamarlo, aunque no siempre sea por lo mismo. Esta vez, lo proclamo desde ya desde el título. El pasado miércoles, Marta y su juglar de columnas participamos en la lectura pública del Quijote, organizada por la Junta Vecinal de Villacedré. Un acto cultural que fue perfecta combinación de lo que desde hace años vengo llamando aquí «gestión y gesto». Nos tocó el pasaje de los molinos confundidos con gigantes, aunque sobre esto habría mucho que discutir. Coincidimos en nuestro rato de lectura con, entre otros, David Fernández y con Asunción Mayo, él portavoz popular en el Ayuntamiento de León y ella senadora de este mismo partido; esta me conmovió, pues recordaba haber leído en su casa de cría una columna mía que la rieron en familia, sobre el pastón que Caja España pagó por el diseño del toro aquel. Eso fue hace mucho, aunque la senadora sea aún joven. Supongo que escribí que por la mitad de tal pastón uno mismo les habría diseñado un toro enamorado de la luna y me comprometía a hacer una danza del vientre ante el consejo de administración. Ya se me pasó el arroz de la danza erótica, pero aquí sigo… algo que no puede decir el logo. Ah, la vida.

Al final de la lectura, Marta y este juglar fuimos entrevistados al alimón, por la organización. A eso de la mitad, se le preguntó a ella: «¿Y cómo es estar casada con alguien que siente tal amor y pasión por Cervantes?». Con diplomacia conyugal, le dio la razón al entrevistador en lo de mi pasión por Cervantes y se explayó en afirmaciones del tipo «con este marido es imposible aburrirse», y esas pequeñas hipérboles a las que recurren las esposas para hacerse perdonar ser del Barça y/o acaparar el mando de la tele. Me limité a sonreír …. pero mi cerebro ya maquinaba a la velocidad de la luz. Entonces, con reflejos románticos, dije con cara circunspecta: «He de aclarar que sí, vale... siento pasión por Cervantes, lo admito…pero a mí quien más me gusta es mi mujer».

En efecto, ¡ah, la vida! Al principio, a la mitad y hasta el final… misterioso milagro. Gracias, Villacedré. Gracias, Cervantes, tómate algo.