Coche eléctrico y euro digital

No faltaba más que los quince gigavatios que se esfumaron de la red el otro mediodía se los haya llevado el Espíritu Santo para iluminar a los cardenales en la elección de Papa. El Gobierno te receta medios para que no duela la verdad. La verdad siempre contrasta con los cuentos. Lo mismo, a esta hora peta la plataforma que emite la serie de Robert de Niro con el sabotaje eléctrico en USA, donde la gente busca referente, igual que se echaron sobre Cónclave al morir Bergoglio. No haré spoiler, pero eviten ilusiones con Día Cero; todo mundo tiene derecho a malas tardes. Hasta los guionistas de Netflix. No busquen ideas brillantes para resolver un apagón. Este, echa por tierra el último muro del serial de cosas que no me van a pasar en la puta vida. Ves que se desmorona el estado del bienestar cuando la batería del móvil cae por debajo del 30% y no tienes la certeza de recarga hasta más allá de mediodía; imagina el recluta de la agenda 2030 que se tiene que jalar el coche eléctrico con el que hipotecó los próximos 50.000 pavos digitales de la cuenta. Rebeldes los que se tiraron a la cola de la gasolinera, a chupar diésel. Se acabó eso de los 20 euros por repostaje hasta que se olvide el día de furia del lunes; verás cómo corre el lleno, por favor; verás cómo te importa un huevo lo que opinen Teresa Ribera y el planeta del mundo idealizado que te iba a dejar el profeta woke para tus hijos bajo el felpudo de casa. El algoritmo que trajo la luz del fundido de plomos reedita al equipo de demolición de la térmica de La Robla, con aquel ultrasur que gesticulaba el éxito de la dinamita como que celebraba la copa de Europa. Los negacionistas cambian de bando; negacionistas, a los que pilló el radar cuando escupían sapos a los que avanzaron que esto iba a pasar desde el mismo día que prohibieron el carbón. Lástima que este fin del mundo que conocemos no se produjo hace un año, en vísperas de una entrega fascinante de tu abuela vota mal de las elecciones europeas. Alguno se puso a rezar, por los que el apagón hizo llorar en los hospitales; otros, decidieron invertir el tiempo apocalíptico en jugarse la última llamada a la mujer de su vida.