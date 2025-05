Cuestión de proporciones

Creado: Actualizado:

En la política, como en la vida en general, ni todo es blanco ni todo es negro; es cuestión de intensidad, según se ennegrezca o aclare el panorama. El resultado, pues, es muy distinto. Es lo mismo que pasaba con los pecados que, «según la intensidad del color», se clasificaban en mortales, veniales, o solo faltas de poca enjundia. Traigo a colación esta digresión para, a modo de ejemplo, valorar o, cuando menos, cotejar ciertas conductas y tendencias de la sociedad de hoy día. Es una frase hecha, la de que tenemos los políticos que nos merecemos, como si el sino o destino estuviese marcando la fatalidad de la jugada, que en el caso de España sería la de la dinámica cainita de destrucción entre hermanos y la tendencia invariable a un desmembramiento de la Nación por parte de quienes se creen con derechos de «primogenitura»; lo que en nuestra historia ha sido siempre una tendencia constante, aunque en varios siglos de andadura nunca se ha logrado ni la unión deseada y fuerte, ni la desunión consumada. Creo que fue un gran estadista quien dijo: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido». Todo ha quedado en intentos. No obstante, los gérmenes, tanto el de la tendencia cainita como el de la diáspora, siguen vivos en el tejido social y aparecen, florecen o desaparecen según se apliquen medidas terapéuticas e higiénicas más o menos efectivas. Hasta ahora, es evidente que no se ha logrado la vacuna preventiva o el antibiótico apropiado al efecto. Empleo el modelo médico para tratar de entender cierta «patología» del cuerpo social. Sabemos que, a menudo, lo que separa la salud de la enfermedad es una línea muy fina que se traspasa con facilidad, ej.: un virus o una bacteria que «habita en nosotros o anda cerca» irrumpe en nuestro cuerpo con fuerza y trastoca el equilibrio alterando el sistema defensivo del organismo. Lo que antes era armonía y bienestar se torna estridencia y malestar de repente. Nada ocurre por casualidad, hay una causalidad que, según las circunstancias, provoca o produce una variación en el sistema, pasando de la «salud a la enfermedad». El equilibrio es inestable y por tanto cambiante, y puede ocurrir que, valga la metáfora, «el pecado sea grave, venial o de poca importancia». Este preámbulo lo hago para hacer una serie de preguntas y valoraciones en torno al estado, al equilibrio precario entre «salud/enfermedad» o, mejor, entre «normalidad/anormalidad» de nuestra sociedad. Por ejemplo, retomando la pregunta, ¿creen ustedes que merecemos, cual premio a nuestra bondad, los políticos que tenemos, o es el castigo correspondiente como consecuencia del «pecado» cometido? Dicho de otra manera, ¿hemos elegido acertadamente siguiendo los códigos adecuados, o nos hemos dejado llevar por oscuros deseos «pecaminosos» (léase miedo, egoísmo, aversión al otro, envidia, etc., etc.), con lo cual el resultado sería el esperable? Ya sé que el hombre es imperfecto, aunque se afane e incluso se ilusione con dejar de serlo. Nada tiene, pues, de extraño que la elección de los políticos no sea perfecta. De todas formas, el planteamiento sobre su elección reside sobre si su comportamiento es consecuente o no con los deseos del votante medio. Si el elegido corresponde con el votante o, por el contrario, aquél le ningunea cambiando el deseo del elector por el del deseo propio. A brote pronto podríamos deducir o inclinarnos a asegurar que prima lo segundo sobre lo primero. Pero entonces, ¿cómo y por qué aguanta semejante traición el pueblo? ¿Qué teme? ¿Está de acuerdo, acaso sin saberlo, con tal despropósito, y por tanto es connivente y cómplice del mismo, un cooperador necesario? El «pecado y la penitencia» irían, por tanto, de la mano. ¿Acaso se ha desviado el foco tratando de preferir el enfrentamiento sobre el valor de lo esencial, lo importante, lo que une, lo que da un sentido al caminar de la sociedad? Si así fuera, escoger y potenciar el odio sobre el amor sería una forma de desviación «patológica o morbosa» del proceder. Y mucho me temo que hayamos entrado en esa dialéctica. Polarizar, como se dice ahora, se me antoja una forma de perversión camuflada que esconde una proyección de lo malo propio que se pretende endosar al otro, negando su propia autoría. No pretendo, ni mucho menos, evitar el «enfrentamiento dialéctico» tan necesario para defender ideas, proyectos, valores etc. Defender ideas empleando argumentos, no sofismas, es tarea noble y necesaria. Tratar de «vencer» al rival en buena lid, respetando las reglas del juego, sin trampas ni marrullerías, entra dentro de lo adecuado en la denominada democracia. Se lograría así aquello, siguiendo la teoría hegeliana, de «procediendo de la tesis y de la antítesis surgiría la síntesis». ¿Es mucho pedir a nuestros representantes políticos que adecuen sus soflamas al sentido común de la mayoría? ¿Es mucho pedir que se comporten como mandatarios y no como amos del rebaño utilizando a su antojo y propia conveniencia la confianza depositada en ellos para la buena gobernanza del pueblo? ¿Acaso es mucho pedir a ese mismo pueblo que tome conciencia de que el verdadero poder reside en él, en la Ley y la Justicia, y no en el capricho y ambición de sus dirigentes? ¿Se ha pervertido el propio proceso de relación entre dirigentes y dirigidos? ¿Se consiente que, activa o pasiva y atolondradamente, tendencias más o menos oscuras y escondidas en «la ley del más fuerte» que conllevan la dominación, la explotación del más débil, el egoísmo etc. superen la civilización, la sublimación, o al menos el embridado de las pasiones del ser humano? No quiero caer en la tentación de concluir en el simplismo del dominio de uno de los contrarios, el blanco o el negro, del imperio del mal sobre el bien o viceversa, pues como apuntaba al inicio de este artículo, todo es cuestión de proporciones, y tanto las pasiones como las virtudes coexisten en la propia sociedad. Lo que me parece es que, en la actualidad, en ese vaivén continuado de la dinámica señalada, predominan las pasiones sobre las virtudes, lo «morboso» sobre lo sano, la enfermedad sobre la salud. Algunos me dirán que eso no es patología, «que es lo que hay», normal. Ustedes mismos. Y si trasladamos esa dinámica a la situación mundial actual, asusta. Asusta solo el pensar que el hombre es, simplemente, un lobo para otro hombre. Un animal indomable, y que para él la civilización no sería más que un intento fallido de transcendencia inalcanzable. ¿Quizás las religiones, en su intención de «religare» (unir) poniendo como figura central a Dios y con quien debe unirse el hombre, tampoco han logrado su objetivo por no estar dicho objetivo en la esencia humana? ¿Alguna vez triunfarán definitivamente los «buenos», o siempre acabarán ganando los «malos» a quienes trae al pairo el bien común, la justicia, la ética y la estética? O revertimos, como sociedad, el proceso, o «Dios nos coja confesados». También podríamos acogernos, siguiendo el pensamiento de los más ingenuos, pasivos, cobardes o esperanzados, al dicho de que no hay mal que por bien no venga, o que no hay mal que cien años dure. Aunque para entonces, ya se sabe, «todos calvos».