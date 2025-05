El ascenso más largo del mundo...

Creado: Actualizado:

En este 2025 se cumplen 20 años del estreno de la película protagonizada por Fernando Tejero, El penalti más largo del mundo, que narraba la historia de un partido que tuvo que suspenderse durante una semana a la espera de la jugada decisiva. Algo de esto ocurre estos días en esta tierra, en la que sólo hay algo claro: el año que viene habrá un equipo de la provincia jugando en la categoría de plata, en Segunda División. Eso está seguro y la Cultural parte con una ventaja muy notable. Pero ya se sabe que hasta que no pita el árbitro no acaban los partidos. Eso se hizo patente el sábado en el Toralín. De momento, la provincia vive su particular ‘ascenso más largo’, también de una semana, con todo tipo de pronósticos, análisis y previsiones...