Leire viene a León tras su ruptura...

En la semana fantástica de Leire Díez, la llamada ‘fontanera’ del PSOE se produjo en la jornada de ayer una coincidencia de nombres que generó dudas a más de uno. Lo de que viene Leire a León en las fiestas de San Juan, en su primera aparición tras la ruptura, resulta, como mínimo confuso. Leyendo la letra pequeña se descubre que, en realidad, se trata de Leire Martínez y que la ruptura es con La Oreja de Van Gogh, su anterior grupo. Leire, la cantante, actuará en la noche del miércoles, día 25 de junio, en la explanada de los Pendones Leoneses, junto a la Delegación Territorial, en el arranque de su carrera en solitario... tras la ruptura...