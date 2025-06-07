CORNADA DE LOBO
94... y mucho más
Cúanta vida arde en la cabeza de Antonio Gamoneda cuando cumplir 94 se le hace campanazo en memoria de bronce y le galopa la vista atrás recontando las piedras millares que jalonaron su largo camino... y las otras piedras bien labradas por el arte de la palabra que le nace y que nos mece... y alguna pedrada idiota salida de la Santa Sebe tras la que se embosca el cazurro bisojo que achusma y estorba.
Cuánta vida. Y cuánto mundo... aunque recuerdo una reciente frase que soltó al aire en su tertulia: «Este mundo es para atravesarlo callao»... sabiendo que él no ha podido ni querido callar del todo por entender que era un deber inexcusable decir lo que ha dicho y lo que aún dirá, pero sin que su obra sea procesión de lomos y lomos para retacar estantería, pues es selecta, revisada, muy medida y justa por ajustada, sin que por ello deje de agrandar su talla de poeta (ya indiscutible y mundial, patrimonio de tantos), su medida de escritor, su juicio de crítico de avatares y entendido en artes divinas o humanas. Porque Gamoneda, de siempre, revisa lo escrito, lo bruñe, lo enmienda, lo destila, lo reescribe... o lo desprecia porque, entre tanto, no poco acabó ajusticiado en la papelera de la que, si pudiéramos sacarlo hoy, podría componerse una otra obra redonda y admirable con la que a modo se luciría tanto poeta chirle o hebén (que decía Quevedo) de los muchos que exigen nube propia en estos parnasillos haciéndolo a codazos o a caballo de adjetivo hueco que rocinante pretenden.
¡94 añazos!... y esquinando a la muerte que en vano le busca el talón en estos campos que él creó para sí, y lejos de tanto, bautizándolos «Provincia» por ser provincia del mundo y provincia del hombre. Y al brindar por sus 94, nos corrigió y dijo ¡será por los 95!... así que esperamos impacientes por lo que ahora mismo trabaja, dos poemarios («Después del jamás» y «Cancionero de la indiferencia») y una nueva entrega de sus memorias («Catálogo de olvidos») donde abrirá ventana a tanto paisaje que no debe olvidarse. Memoria viva, don Antonio. Y que lo sepas, con nuestro ¡¡felicidades!! también nos felicitamos.