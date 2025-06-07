UPL judicializa el recorte al tren en Sanabria

Creado: Actualizado:

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró ayer a quienes le han denunciado en Zamora por presunta prevaricación administrativa que no piensa ceder en su defensa del «derecho» de Vigo a estar conectada con Madrid en menos de cuatro horas a través del tren de alta velocidad. «Quien se crea que va a asustar a esta ciudad y que yo voy a dejar de defender a Vigo se equivoca completamente», dijo Caballero. Ayer trascendió que un grupo de colectivos (Terra Sostenible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres) y la Unión del Pueblo Leonés han denunciado por supuesta prevaricación administrativa y abandono de servicios públicos al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y a Caballero, por la supresión de paradas en Sanabria del AVE Madrid-Galicia.