Entre miasmas y dignidad

Conocí a J. cuando era una niña que entraba en la adolescencia con ganas de aportar su granito de arena a otro mundo posible. Con su creatividad y combatividad ganó el concurso de carteles por la igualdad convocado por la Junta de Castilla y León en centros escolares. Fue una alumna destacada del colegio La Palomera y con el tiempo se convirtió en veterinaria.

Nunca abandonó su vocación artística. Incluso hizo sus escarceos con la música. También siguió la senda familiar de la militancia anarquista. Lo que no imaginaba J. ni sus compañeras de lucha es que el año 2017 marcaría su vida con una losa pesada.

Participaron en las protestas en la pastelería La Suiza de Gijón, donde residen, para apoyar a una trabajadora que había acudido a la CNT en busca de apoyo contra prácticas abusivas y acoso sexual en el trabajo.

Ocho años después, J. y sus compañeras se han convertido en Las 6 de la Suiza y aquella movilización sindical aún les pasa factura. Sus vidas están interrumpidas en la incertidumbre. Personas trabajadoras, entre los que se encuentran una pareja con una niña pequeña a la que tendrán que explicar que su madre y su padre la dejarán para ingresar en un centro penitenciario si la Audiencia Provincial de Asturias no lo remedia.

Un juez de Gijón, conocido por las condenas a los objetores de conciencia contra el servicio militar en los años 90, estableció una pena de tres años y medio de prisión por aquellos actos que el magistrado ha tipificado como un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Estos últimos días, contra el criterio de la fiscalía, el juez ha ordenado la ejecución de la sentencia. Es decir, que las seis personas encausadas, cinco mujeres y hombre, ingresen en prisión para cumplir su pena.

La solidaridad sindical y social que desde hace más de un año ha recibido la campaña de apoyo a Las 6 de La Suiza no ha sido suficiente para torcer el empeño del juez Lino Rubio Mayo de verlas entre rejas.

Dicen que la justicia cuando llega tarde no es justicia. Pero es más grave que la justicia pueda ser usada de forma torticera para castigar la reivindicación de derechos básicos. El mensaje es que los trabajadores y trabajadoras que defienden sus derechos son peligrosos o que defender los derechos laborales es peligroso. Y el aderezo con el que se sirve este mensaje es el miedo.

Es el mundo al revés. Los poderosos se blindan de todas sus fechorías con aforamientos y fortunas o se mofan de la democracia con el desprecio a la decencia y al derecho internacional. La situación se está volviendo tan putrefacta y letal que tiene toda la pinta de ser la descomposición de un imperio. La cuestión es si desde abajo aguantaremos todas las miasmas que nos van cayendo.

J. y sus compañeras de Las 6 de la Suiza pueden entrar en la cárcel. Pero no les han robado la dignidad.