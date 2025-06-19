Ponferrada: entre el milagro y la responsabilidad

Creado: Actualizado:

No son tiempos sencillos para buscar el diálogo y el acuerdo político. Y más entre los dos grandes partidos. La tensión que se ha ido generando a lo largo de las últimas décadas toca techo en estos momentos. Quizá por ello es de agradecer esa especie de oasis en el que se ha convertido la política local en Ponferrada. El año pasado se logró un pacto presupuestario en el Ayuntamiento. Este año las cosas no son fáciles. Pero las vías de conversación parece que están abiertas. El borrador del PP gusta a Coalición por el Bierzo. Toca aguardar al PSOE y su disposición a realizar aportaciones para llegar a un voto en el Pleno que aisle de nuevo a Vox.