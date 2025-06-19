Creado: Actualizado:

¿Sería posible un mundo sin Navidad? Seguro que muchas personas dirían que sí, que no pasaría nada. Quizás pudieran tener razón, pero quizás solo se les pudiera conceder esta razón en parte. Es evidente que el mundo seguiría persistiendo pero, sería un mundo muy diferente.

La Navidad marca el final de un año y el comienzo de otro. Más allá de creencias religiosas la Navidad supone una catarsis para casi todo el mundo, y digo para casi todo el mundo, porque siempre hay personas que son refractarias a la menor sensibilidad humana. A muchos les parece una realidad histórica que ya ha sido superada por la evolución de los tiempos marcados por el desapego a lo espiritual. No cabe duda de que los tiempos modernos son muy distintos a todos los presentes, en casi todo. Además, en las últimas décadas el proceso de cambio se ha acelerado exponencialmente. La Navidad puede asumir el papel de metáfora que representa una ruptura de lo cotidiano, de lo vulgar para elevarnos a un nivel superior de humanidad, de encuentro y no disputa. Creo que sin ella nos quedaríamos sin un valioso recurso para gestionar las miserias humanas. La Navidad ha sido instrumento para pactar treguas en las guerras, para perdonar ofensas, o simplemente para reunir una vez al año a las familias. No aprecio ningún instrumento legal de conciliación que genere tantas adhesiones y soluciones eficaces. La supresión de la Navidad reduciría las opciones de mediación en los conflictos y su resolución. Limitación que contaría solamente con los distintos marcos legales que si se quedan solo en eso, en un marco legal, no pasan de un mero hecho de intentar obtener justicia, que no siempre representa lo justo para todas las partes. La justicia normativa tiene sus serias limitaciones como queda acreditado diariamente. Las sentencias son un impacto de luz de una realidad generada en los tribunales a veces con errores manifiestos. No estoy seguro de que ni siquiera la inteligencia artificial con toda la progresión exponencial que está desarrollando pueda sustituir a la Navidad de forma eficiente. Ni todo el conocimiento existente volcado en inteligencia artificial generativa podrá sustituir la pasión por la vida en toda su extensión. En la pasión por la vida radica en cierta medida la Navidad. Es la pasión del Creador por el ser humano lo que le determinó a encontrarse con él y darle una guía para ser feliz en este mundo. Guía que estamos arrinconando y por lo tanto sometiendo a un olvido progresivo. No tener Navidad supondría tener un año sin fin, vivir en un bucle de acontecimientos que se suceden sin un parón determinante que nos resetea aunque sea de forma muy liviana y muchas veces las renovadas intenciones se queden solo en eso, intenciones. Creo que podemos concluir que la Navidad no debiera desaparecer, no por una cuestión de fe, simplemente por motivos prácticos. Nos hace más felices, nos ayuda con nuestras dificultades individuales y colectivas y además hay vacaciones. Algunas personas, por el contrario, parecen vivir siempre en Navidad. No odian, no envidian, ni siquiera responden a los agravios, incluso en las cobardes y anónimas redes sociales. Se encuentran en un estado casi de Gracia en un mundo un poco desgraciado.