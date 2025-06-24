Día bastante ‘etéreo’ en las Cortes

Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, responderá hoy en las Cortes unas preguntas con unos enunciados nada concretos. Será interpelado sobre sus preocupaciones como jefe del Ejecutivo, sus prioridades políticas para lo que queda de Legislatura, sobre el derecho de los ciudadanos a quedarse en la Comunidad y sobre la reindustrialización de las comarcas mineras de León. Así consta en el enunciado de las cuatro preguntas de control que formulará la oposición en una sesión que se cerrará con la pregunta de la procuradora no adscrita Ana Rosa Hernando que quiere conocer qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para apoyar a los autónomos de la Comunidad.