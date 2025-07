Gazatí en adidas

Creado: Actualizado:

Miro esa foto. Subleva crujiendo el alma a quien no la tenga vendida u ocupada. Otra foto más, otra imagen terrible de las infinitas que se nos vienen haciendo rutina inerte. Pero en esta no se ve la escombrera bestial que ha dejado en toda Gaza el apocalíptico ejército israelí. Es sólo es una foto de familia al pie de una pared astrosa con una abuela de gesto severo sin caberle ya más resignación en los ojos. Sujeta de la manita a una niña que atraganta su dolor frunciendo todo el rostro sin poder arrancar a llorar, y a un niño más pequeño que abre la boca en un grito de angustia y desamparo pareciendo mirar a un cielo sordo y ciego. A sus pies un niño aún más ñarro se agazapa mordiendo la mano, sin expresión alguna y con mirada totalmente perdida en algún infinito. A su lado, sentada en el suelo, una mujer joven, la madre, se echa las manos a la cabeza sin poder contener el terror que es lloro ya fatigado y seco sin que le queden lágrimas. Y a su lado, el niño mayor, no más de siete años, la mira con la impasible entereza trágica del adulto que ya lo ha visto todo y ha de hacerse cargo. El pie de foto sólo dice «Una familia desolada tras la muerte de sus familiares tras un ataque israelí»... otra familia más de las cincuenta mil que han ido enterrando a los suyos en esta guerra interminable y genocida con un Yahvé Netanyahu de bombas incesantes cuyo reventón explosivo le devuelve siempre un único eco: ¡cagüen tu dios!

Pero el ojo acaba preso en ese niño de camiseta que rotula en letra grande «adidas». Al igual que el resto de su vestimenta, bermudas y alpargatas deportivas, es parecida a la de cualquier niño de aquí, japonés o americano. Camiseta molona, pensará él, o camisetas del Barsa o Bayern que llevan ahí otros niños pensando en sus glorias entre disparo y explosión y soñándose lejos un día como futbolista sin tener que darse codazos con un cacharro por un puré de mierda en puesto de ayuda humanitaria. Y los de Adidas, encantados. Esa camiseta del guaje gazatí es la precursora de la bordada en oro que llevará Paris Hilton cuando la invite Trump a inaugurar una Gaza convertida en sus resorts de lujo.