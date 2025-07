A chupársela

Creado: Actualizado:

Mueve a vergüenza universal ver a Yahvé Netanyahu chupándole la vanidad delirante a un Trump soberbio y exaltado y proponiéndole para el Nobel de la Paz elogiando su brillante plan de expulsar a todos los palestinos de Gaza. A todos. ¿Quién de los dos estará más loco de soberbia eufórica y bíblica aniquilación?... ¿es que le robaron a Alberti aquel verso rabioso y bélico de «a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar»?... ¿es que ya nadie puede pararles sus pies calzados en artilladas botas de hierro?... En este caso sí que atinaría mejor Óscar Puente al decir de Trump, como de Sánchez, que es «el puto amo», aquí sí, el puto boss investido de Napoleón invasivo, de Señor de los Órdagos a los grandes y a las chicas y a los impares y al ¡juego yo solo!, proclamándose Duque del Tentetieso y Atila Pacificador, él, que como verdadero amo decide erigirse en señor absoluto de vidas y haciendas, de gentes o países... y de la paz sucia a hostia limpia. Los analistas hablan de la Teoría del Loco, de amenazar o extorsionar para desdecirse luego haciendo de lo impredecible su estrategia del miedo y del chantaje... y en ese «caballo cuatralbo» galopa ese loco en todas las colinas en las que quiere reinar. ¿Inconcebible, pues, lo de Netanyahu?... No lo parece. Se concibe. Si las ideas se preñan haciendo de la sangre esperma, viene el parto de planes como edificar una «ciudad humanitaria» fortificada en los confines de las tierras desprometidas para recluir a 600.000 palestinos que no podrán salir de ella. ¿Lo hará para que nos riamos del ghetto que impusieron los nazis a los judíos en Varsovia?... Pues a reírse tocan. Y al freír será el llorar. La historia retrocede a aquellos pasos mal dados que, por no corregirse, aumentan. ¿Y hay que extrañarse entonces de que a rebufo de esos locos destacara ayer la prensa española el titular «Vox defiende deportar a ocho millones de migrantes y a sus hijos»?, ¿volverá el «Día de la raza... única»?, ¿qué cambio climático está provocando tormentas e inundaciones de inhumanidad en el cerebro de todos esos gobernantes enloquecidos o de quienes imperiosa e imperialmente nos quieran gobernar?...