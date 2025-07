Al pasto cervunal

Creado: Actualizado:

Me topé de morros con el culo de una larguísima caravana de vehículos en retención. En estos casos siempre se piensa en un accidente y ahí el morboso se dispone a la foto, aunque en mi caso pueda alegar el instintivo resorte periodístico con que disimulamos el morbo los de este viejo oficio. Pero sólo era un incidente. Y un derecho antiguo. Esa carretera que sube en cuesta lamiendo Oteruelo es antigua cañada ovejera de sagrada ley preferente para las merinas que trashuman, ellas primero. Y allí a pinrel, pitipiti con seis arreadores de los que tres eran mozas, subían más de mil ovejas ya esquiladas para que puedan ir haciéndose nuevo abrigo de lana sedosa en los tres meses que les esperan en los puertos y brañas frescas de nuestras montañas, en Caldas de Luna en este caso, me informó el que parecía rabadán y autoridad de aquel rebaño con dos mastines y algún carea camuflando su menudez en el tropel. Curiosamente, no cerraban la comitiva las caballerías de antaño que acarreaban impedimentas y cacharros, cosa que hoy resuelve algún furgoneto-escoba. Vieja estampa, pues, para cebar melancolías y odiosas comparaciones, ya que esta tradición dejó hace mucho de ser norma para convertirse en algo exótico (en camión se hace hoy mayormente la poca trashumancia que queda)... y recordando la cifra apabullante de 250.000 merinas que cada verania (braña) subían desde Extremadura tan sólo a los puertos de Babia y Luna a triscar el rico pasto de los ciervos, cervunal le dicen... recordando el dato orientativo que daba tan sólo la ropería que tenían los Paúles en el babiano Truébano ardiendo todo el día sus hornos para el necesario pan de centeno de los pastores y el de cebada de los perros... recordando la riqueza que acaparó una Mesta imperiosa y abusiva en las ferias de la lana en Medina del Campo contribuyendo a inventarle al mundo la primera letra de cambio en 1553... o recordando a José Álvarez Pozal, célebre mayoral del Conde de la Oliva en Trujillo, que me decía que preferían allí a leoneses para este cargo principal «porque somos muy buenos perros»... y recordando tanto y más como se perdió.