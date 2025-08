El AVE por carretera 'descarrila'

Creado: Actualizado:

El experimento no es nuevo, ni tampoco su fracaso. Lo puso en marcha Renfe hace unos años en Ponferrada al suprimir el Alvia directo a Madrid. Facilitaba un autobús hasta León para enlazar con el AVE. Lo curioso es que el tiempo total era menor. Pero el fracaso fue estrepitoso, porque lo del trasbordo no suele convencer. Ayer se estrenó el servicio de autobús alternativo a la supresión de la parada del AVE de Sanabria de los trenes de primera hora de la mañana de la línea Madrid-Galicia, Un solo viajero se animó. En el retorno no subió nadie al bus. En el caso de Ponferrada, con la recuperación del Alvia se alcanzaron niveles de ocupación que a día de hoy siguen siendo notables.