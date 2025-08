La meritocracia y los jetas

Creado: Actualizado:

Que no. Que aquí no se cuestionan los méritos de nadie, aunque los tiempos (y las oportunidades) han cambiando lo suficiente como para que a día de hoy todo pichirri, a una determinada edad, debiera poder acreditar que ha dedicado cierto empeño a formarse en lo que haya creído conveniente, y eso supuestamente le habilita para tomar decisiones que afectan a la ciudadanía. Desde la presunción de competencia todo ciudadano es susceptible de ejercer su capacidad de gestión sin diploma que le avale, no así de ocupar los cargos que, desde un nivel relativamente bajo de la escala del funcionariado, exigen a los empleados públicos título que demuestre respaldo oficial de valía.

En la década de los 80 la inmensa mayoría de los españoles consideraba que para prosperar profesionalmente era imprescindible una buena formación. Eran los años en los que los padres y abuelos estaban orgullosos de la generación que inundó las universidades, en busca de una licenciatura y un mejor futuro. La cosa se ha ido desinflando al ritmo de la monserga de que no hace falta que todo joven vaya a la universidad, porque hacen falta más oficios que por otra parte tienen una mejor empleabilidad. Cierto. Mas títulos y formación son también, así que no cabe argumentar que el mérito del estudio esté hoy devaluado.

Un merecimiento más cualificado que antaño, pero aquejado en la práctica del progreso por las mismas zancadillas que entonces: quienes parten de una mejor posición de salida tienen ya buena parte del camino recorrido. Es el networking de los conocidos, que muchos traen ya hecho de cuna.

Si todo esto es así, y la meritocracia sigue defendiéndose como el justo camino a utilizar como ascensor social, cabría preguntarse a qué tanto invento de currículum académico entre quienes no han sido capaces de hincar los codos como para conseguir de frente y por derecho la titulación de la que presumen, y que hoy les avergüenza. Una patética arista de parte del paisanaje político que extiende la mancha del descreimiento entre los ciudadanos. Oportunidades, todas. Arribistas, los menos posibles.