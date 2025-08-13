Un rifirafe político fuera de lugar

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Poco ha tardado el escenario político en sumar su espectáculo habitual a un momento tan dramático como el que estos días vive León, como el que sufre el conjunto de la península. El incansable rifirafe, del que la ciudadanía está harta, se convierte en rapiña cuando aprovecha la desoladora situación causada por los incontrolables incendios para seguir su carril de acusaciones y enfrentamientos sin desviar el tiro del único objetivo del desgaste del adversario, sea cual sea el motivo para sacudirse.

Un desafortunado guirigay alza la voz a medida que avanzan los fuegos y la destrucción, pero no es el momento. Menos de quienes, como suelen, no se privan de hacer alusiones con doble sentido y sacar su tétrico sentido del humor que ofende a las víctimas, y a todos los que asistimos atónitos a este desastre.

Entre un paisanaje político sensato, y entre partidos con sentido de Estado y de servicio, sería precisamente este el momento de arrimar el hombro, apoyar, colaborar. Llegará sin duda el tiempo de los análisis, y de pedir cuentas a los responsables si es el caso. Será entonces cuando haya que reflexionar, y habrá que hacerlo a fondo, sobre lo que funciona y lo que no, lo que se puede mejorar y cómo, de qué manera restañar las heridas que está dejando el implacable fuego.

Una reflexión cuya problemática está claro que supera los límites territoriales y administrativos gestionados por las distintas fuerzas políticas, más allá de los aciertos o desaciertos con los que los incendios forestales puedan gestionarse en cada momento.

Lo cierto es que España arde, que tiene todos sus efectivos desplegados e incapaces de frenar la voracidad de las llamas, y que poco se puede hacer cuando las condiciones meteorológicas ponen todo en contra y están obligando a evacuar a cada vez más personas, miles de ellas en León. Tan cierto como que la ola de solidaridad que estas desgracias también avivan crece cada día. Sin hacer distinciones. Ese sí es el ejemplo a seguir.