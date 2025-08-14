Mirando al futuro tras el fuego

Creado: Actualizado:

Son jornadas de tragedia, en las que el humo lo tapa todo. Pero habrá un futuro y también un pasado sobre el que se desvelan detalles. Hoy publica el Diario de León una reciente reunión en torno a los desafíos que presenta el ferrocarril en la provincia. Preocupa el estado actual de la vía hacia Galicia, con un trazado decimonónico nunca alterado. Su situación a día de hoy, pero también los planes de reforma parcial y las complicaciones que previsiblemente generarán. La exigencia compartida por municipios y asociaciones es que se avance, pero que no se diluya el reto de alcanzar una reforma integral que garantice su futuro.