La importancia de lo militar

Lo militar está adquiriendo un protagonismo cada vez más intenso en la sociedades democráticas. Especialmente en aquellas como las europeas en las que se había relegado a un segundo plano por asumir que la seguridad provenía de la nada.

La falta de una, no ya conciencia, ni siquiera cultura, respecto de la necesidad de una defensa colectiva de aquellos que compartimos una forma de vida inspirada en la libertad, se está revelando de repente como un gran problema frente a las amenazas de las emergentes autocracias.

Una defensa firme de un modo de vida basado en la libertad necesita un soporte armado, profesional cuyo eje fundamental son las Fuerzas Armadas. Las evidencias son claras. Estamos asistiendo a guerras en las que el desequilibrio de fuerzas motiva al más fuerte a desencadenar la agresión.

Los europeos pensaron que bastaba con el pleno convencimiento de que sentirse libres y no amenazados era suficiente. Los hechos demuestran que no, que hay que estar preparados para toda contingencia porque en este planeta nuestro hay algunos líderes mundiales que les gusta considerar a las personas como rebaños siendo ellos los pastores.

El gasto militar, denostado por algunos y muy criticado en el pasado y ahora, es necesario. Pero, además debe ser adecuado a las necesidades reales, en nuestro caso, nacionales y debe responder también a los compromisos internacionales adquiridos en materia de defensa conjunta dentro de las organizaciones a las que pertenecemos.

España forma parte de los países más avanzados del planeta y es socio de la UE y la Otan. Lo civil y lo militar van unidos, son inseparables como estamos comprobando frecuentemente. La dicotomía civil-militar nunca ha sido una realidad más allá de argumentarios poco realistas.

Toda estructura civil está acompañada de su homóloga militar. La construcción de la actual Europa tras la Segunda Guerra Mundial, se articuló desde el inicio diseñando organizaciones políticas y militares que juntas garantizaran su reconstrucción y desarrollo de un espacio de libertad. En este sentido Winston Churchill tuvo siempre muy claro como político avezado de lo que ocurriría en el futuro.

Hoy, la redefinición del principal líder, los EEUU, en la defensa de Europa está provocando graves quebraderos de cabeza a los líderes comunitarios porque no les cuadra el presupuesto y sus ejércitos no están preparados para configurar uno solo en un plazo corto de tiempo.

Asimov en su obra Fundación, yo creo que aludiendo a la entonces URSS, habla de un imperio que tiene un gran poder militar pero no económico como su gran debilidad. En el caso de Europa la situación es la contraria. Salvo excepciones, nos gastamos muy poco en material bélico. No digo en seguridad nacional, porque es un concepto mucho más amplio.

Debemos asumir que hablar de carros de combate, cazas, o submarinos va a formar parte de nuestro lenguaje por un largo tiempo y utilizar eufemismos no es práctico para defender de forma eficiente nuestra libertad, incluida la de los que están en contra del gasto militar. En Rusia se lleva mal la disidencia, especialmente en estos temas que estamos tratando.

Nadie en su sano juicio quiere una guerra, ni siquiera una tensión armamentística, pero no basta con los buenos deseos y hay que garantizar nuestra libertad con nuestras convicciones pero, también con un respaldo militar adecuado. Los militares son los garantes últimos de nuestras libertades frente a los matones que quieren destruirlas. El último recurso que le queda a las sociedades democráticas cuando todos los demás han fallado.