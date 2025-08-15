¿Medios suficientes o no contra el fuego?

Creado: Actualizado:

El tremendo crepitar de los montes y pueblos ardiendo no eclipsa el runrún de la batalla política en la que cada cuál busca imponer su relato. Se genera un ruido ensordecedor de planteamientos que derivan en incongruencias enormes. Ayer, el alcalde de Villablino, Mario Rivas, alzó la voz para criticar la falta de medios. Quería señalar a la Junta. A la misma hora eran dos ministros, los de Interior y Transformación Digital, los que aseguraban que el Estado tiene los medios necesarios para afrontar la compleja situación por los incendios. Atrás queda desfasado, al globalizarse la tragedia, el viaje exprés a Ponferrada del podemita Pablo Fernández para acotar culpables... Y se desvela que este año hay menos hidroaviones que en 2024 al carecer el Gobierno de Presupuestos... ¡Qué horror!