Con un botellín

Creado: Actualizado:

Maldiciones ahora ¿para qué?... ¡maldito Gobierno del Sánchez joputa!, ¡maldita Junta del Mañueco maldito!, ¡maldito ecologista paisajista!, ¡maldita política forestal!, ¡maldita falta extintora!, ¡malditos pirómanos!, ¡malditos ingenieros!... ya, ¿y?... ¿qué incendio estás apagando tú no dejando de echar fuego por la boca?... Esas urgidas ganas de buscar culpables ¿resuelve tus propias culpas y la mirada que nunca echaste a lo que ahora el fuego devora en todo tu alrededor para que andes unas décadas sobre ceniza hasta verte como indigente indígena piesnegros?... No maldigas tanto, ¡es tan fácil!, maldícite tú y la puta suerte que no te trabajaste creyendo que esos montes son siempre de otros, del listillo que los repobló, del corrupto Estado preñado de políticos inútiles, aunque tengan ahí lo suyo... Y ahora, haz memoria, recuerda aquel tentempié campestre tuyo junto al arroyo montañés de Valdelaloba dejando por allí tirados dos botellines, uno de cerveza y el otro de cocacola, ¿recuerdas?... recuerda las obras que hiciste en casa del abuelo y arrojaste con nocturnidad escombros y cristales en un recodo alto del camino carretal en vez de llevarlos al vertedero... recuerda tantos vertidos ilegales que viniste sembrando por cunetas y matorral de media España... esa cristalada abandonada son lupas para un sol de justicia si vienen termómetros hirviendo, mecheros latentes que esparciste a lo loco, imbécilmente, sin imaginar que actuarían un día como lentes incendiarias entre el herbazal que hizo alto y espeso esta primavera lluviosa convirtiéndolo en yesca y algodón-pólvora... No quieras ver tantos pirómanos que precisamente ahora se lo pensarán viendo tantos ojos por el monte y los cielos. No seas tan cómodamente idiota. Muchos de esos cristales que abandonaste en montes hechos basurero están detrás de tanta combustión espontánea. Y no pretendas exigir ahora resolver un infierno con el botellín que abandonaste y que un bombero inexperto rellena con agua de aquel arroyo jugándose la vida para apagar con él las llamas de veinte metros que le devorarán. Pon luto en tu boca y, al menos, cállate. Te delatas.