Nocturnidad y alevosía... y ‘tírate al suelo’

Lo ocurrido ayer en torno a la visita de Pedro Sánchez se merece un hueco en el top ten de bochornos y esperpentos de la política. Que La Moncloa esperase a la madrugada para informar de dónde irá el presidente del Gobierno no tiene precedentes. En pleno verano, en el fin de semana más festivo del año, con las plantillas mermadas, así aguardaron los medios el comunicado enviado con nocturnidad y evidente alevosía, porque nadie puede imaginarse que el despliegue de escoltas y de políticos afines se arregló en un par de horas. Secretismo y sin preguntas. Sánchez sólo habló en Orense. Y allí llegó la anécdota. Recordando el mítico ‘tírate el suelo, Teresa’ de la plaza del Grano para manipular las obras, llegó un providencial mareo que permitió a Sánchez hacer mutis por el foro...