Otros 500 años

Creado: Actualizado:

Me mandó Santiago Castelao el día 16 unas fotos que había hecho el día anterior en Paradiña, Villafranca arriba, ladera a la que besó de muerte el fuego que arrancó el día 10 abusando en su galope letal. Son fotos para tumbar la poca alma que quede en pie, porque días después seguía ardiendo la entraña de la enorme tronca de unos castaños catedralicios, gigantones que sin duda vieron pasar de largo otros fuegos en los siglos que hayan vivido. Esta vez las llamas fueron a por ellos sin piedad y sin que nadie pudiera detenerlas. Uno de estos arbolones se levanta sobre un pie de varios metros de perímetro y es fácil calcularle no menos de quinientos años, los mismos que la catedral de Astorga, un verdadero matusalén de aquellos montes. El interior de su tronco es en esa foto un puro y vivaz brasero ardiente que ha ido haciéndole tizón rojo su corazón y consumiéndole su numantina resistencia. ¿Quién podrá esperar otros quinientos años para verle de nuevo en su arboladura de bóveda grandiosa y monumental?... ¿quién le llora como le lloraríamos a una catedral en llamas?... ¿quién plantará a su vera carbonizada un nuevo vástago que aliente la esperanza de las generaciones que vendrán y mirarán atónitas e iracundas los libros y álbumes de Castelao donde ya sólo vivirán los monumentos vegetales de su Bierzo que ha ido catalogando en décadas y que en la noche de nuestra desidia se los llevó el fuego?...

Imagino la mudez furiosa en la mirada de Santiago, que por ser ferretero como Pereira en su Villafranca del Bierzo, se llamó a inclinarse por los libros, la fotografía o las artes-factas, sin eludir el compromiso de ser hoy concejal villafranquino para que la cultura y la memoria preserven tanta herencia patrimonial y, sobre todo, natural, el alma verde de aquellos montes y pueblos que han ido ganando batallas a viejos incendios reincidentes, pero que en esta ocasión iban furiosos a ganar la guerra de una vez e instalar en todas aquellas laderas panzonas un desierto de tierras «bouzas» o «a poulo», expulsando a los cuatro gatos que ahí resisten y chamuscado ya el poco ánimo que les quede.