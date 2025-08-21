Madrid quiso ayudar más contra el fuego

Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha criticado la demora y la falta de coordinación del Gobierno para solicitar los medios para ayudar en la extinción de fuegos en otras autonomías, como Extremadura o Castilla y León, donde Madrid ha enviado un helicóptero y además está colaborando en las provincias de Ávila y Segovia. Se recibió un correo electrónico el 15 de agosto, «cuando ya llevamos unos cuantos días las propias autonomías hablando entre nosotros para buscar ese apoyo», según Novillo que lo considera «un disparate porque no se puede estar al albur de un correo. «Tenía que haberse activado una coordinación superior muchos días antes», dijo el consejero madrileño.