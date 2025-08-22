Alerta de estafas aprovechando los incendios

Creado: Actualizado:

Los miserables siempre se aprovechan de las peores situaciones. Ahora, con la tragedia de los incendios forestales, de nuevo se asoman para intentar aprovecharse de la buena voluntad de la gente. Cruz Roja difundió ayer una nota para aclarar que no está realizando ninguna campaña de recogida de recursos. Matiza que colabora con recursos propios y que todas las solicitudes de donaciones de materiales o económicas son falsas. Ninguna de sus 15 asambleas comarcales de la provincia ha puesto en marcha nada parecido. Y concluye su mensaje pidiendo apoyo en un sentido concreto: «pedimos que no se difunda información no contrastada ni se asocie a Cruz Roja con campañas».