Una vuelta por la limpieza del monte

Con la ola de incendios aparentemente en remisión aunque con 28 municipios de la provincia aún bajo la declaración de ‘Alarma extrema’, aún no están asentados los posos para realizar un análisis exhaustivo de las causas de esta debacle ambiental y social que nos ha obligado a despertar a una realidad inimaginable hace tan solo unas semanas. Sin embargo, en el debate público sobresale el furibundo enfrentamiento que existe entre los que denuncian que no está permitido ‘limpiar’ el monte y quienes argumentan que no hay prohibición alguna aunque sí restricciones y normativas que regulan cualquier tipo de actividad en este sentido. Por dar voz a personas autorizadas por su propia experiencia, alcaldes de esta misma provincia denuncian una y otra vez las trabas para actuar en su entorno, críticas que no surgen a raíz de estos fuegos sino que se repiten a menudo cuando no hay respuesta de las administraciones competentes. Efectivamente, no hay una prohibición total y expresa de realizar trabajos de desbroce en casi todos los territorios, en función de su nivel de protección, pero en la práctica los pequeños ayuntamientos tienden a desistir abrumados por la burocracia o la espera. Es una cuestión, en cualquier caso, que necesita un buen repaso.