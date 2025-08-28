CORNADA DE LOBO
Hola, Quindimil
Acabo de enterarme de que hoy te han llevado preso provisional, comunicado pero sin fianza, por haberle dado fuego al monte de Molinaseca, aunque todo parece una imprudencia, y porque, como la cosa está que arde, ahora todo el mundo quiere ponerse aquí enérgico y paravalanchas: ¡que lo lleven preso!... No sé tu nombre, aunque sí tu edad, 75, muchos años para andar peleando la vida totalmente solo como vives, y que eres lo que llamamos indigente sin oficio ya perdido y sin pensión. Me dicen que te dicen «Quindimil» en el pueblo, que debe ser el nombre de un constructor con el que trabajaste y porque a casi todos les llaman ahí por algún apodo ganado o heredado. Y que eres portugués, muy educado, que algo huraño no pisas los bares, pero saludas amablemente a quien te cruzas, y que trabajaste algo en la mina y después en obras. Y eso, que no te quedó pensión alguna, así que hace unos quince años te echaste a ese monte algo alejado del pueblo y ahí te hiciste un chabolo con bloques prefabricados sin agua ni luz, aparejando un corralito con somieres, tablas y desechos para sentirte tuyo en tu palmo de desheredad, acompañado de unos perros y gatos a los que hoy mismo ha llevado agua y comida alguna buena gente del pueblo al enterarse de que ya no tendrán tu mano cuidadora y el corazón con el que seguro les hablas. Ellos son toda tu familia... y la soledad absoluta, tu patria ermitaña. También cuenta una vecina que oyó que el ayuntamiento te lleva con alguna frecuencia algo del «banco de alimentos». No quiero imaginar cómo han tenido que ser todos tus inviernos. Y claro, como en tu exiguo chabolo no hay cocina ni respiraderos, es necesario hacer lumbre fuera (y de ahí vino la chispa incendiaria) para calentarte los atropos que puedas comer y que, mira por dónde, ahora tendrán que calentarte en la cárcel donde estés ¡y con tres comidas al día!, lo que nunca veías. ¿Quién puede imaginar que quisieras quemar ese monte siendo tu única casa?... Sólo deseo que toda la verdad de lo sucedido quede en alto... y que la misericordia te acompañe, Quindimil, porque en ese monte morirás algún día sin que nadie se entere.