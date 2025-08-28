La ayuda internacional no se frena

Creado: Actualizado:

El embajador de los Países Bajos acudió ayer a la provincia de León para visitar el Puesto de Mando Avanzado de Garaño establecido por los incendios forestales. Quiso conocer de primera mano la situación y el papel que están realizando sus nacionales. Este viaje tuvo lugar en una jornada intensa, en la que se mantiene una importante presencia de destacamenos de otros países en el noroeste. Según datos oficiales hay medios europeos en León como un helicóptero de República Checa, otro de Eslovaquia y dos de Países Bajos; también un equipo de bomberos y vehículos de Alemania, en Zamora, y bomberos de Rumanía en Galicia.