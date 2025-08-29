¿Igualdad frente a los incendios?

Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, criticó ayer la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la visita que hicieron los Reyes de España a zonas afectadas por los incendios en Sanabria y Las Médulas al ironizar con que si el Gobierno tenía pensado «recuperar la zona con ideología de género o lenguaje inclusivo». «Volvemos a ver el electoralismo barato con el que actúan. ¿Ustedes se han preguntado a qué narices vino la ministra de Igualdad al escenario de los incendios? No vino el ministro responsable en la gestión de las Infraestructuras, el señor Puente. No vino el ministro de Interior, no vino la ministra de Defensa. No, trajeron a la ministra de Igualdad. ¡Tócate las narices!», apuntó Vox.