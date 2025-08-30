Ofrenda tras salvarse del incendio

Creado: Actualizado:

Berlanga ha sido protagonista en las últimas horas de la terrible oleada de incendios. Se libró por poco de una tragedia como consecuencia de un fuego por el que fue detenido un joven que ha sido derivado a una unidad psiquiátrica. En este Ayuntamiento berciano se trabaja estos días en los preparativos para protagonizar el día 8 de septiembre la tradicional ofrenda a la Virgen de la Encina. Un acto que centraliza unas fiestas que este año vienen marcadas por el drama vivido por muchas personas, con daños incalculables en múltiples pueblos. Este año la patrona del Bierzo procesionará con el manto azul que cosió una devota, y que simboliza la esperanza y ese color que recupera el cielo tras el fuego.