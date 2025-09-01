EL GALLO
Toca otoño mirando hacia la minería
Parece que el carbón no termina de irse del todo. Este curso político que arranca hoy se aventura calentito en el Principado de Asturias a cuenta de la investigación de la muerte de cinco leoneses en Cerredo. El caso sigue instruyéndose en el juzgado y en el parlamento está abierta una comisión de investigación que reanudará próximamente los trabajos. Ayer, en la comunidad vecina la minería volvió a ser noticia. Era 31 de agosto y se cumplían 30 años de la muerte de 14 mineros en una explosión de grisú en Mieres. Entre las víctimas también había leoneses, tres. Fue en 1995 y está considerada la mayor tragedia de las últimas décadas en la minería en España.