Toca otoño mirando hacia la minería

Parece que el carbón no termina de irse del todo. Este curso político que arranca hoy se aventura calentito en el Principado de Asturias a cuenta de la investigación de la muerte de cinco leoneses en Cerredo. El caso sigue instruyéndose en el juzgado y en el parlamento está abierta una comisión de investigación que reanudará próximamente los trabajos. Ayer, en la comunidad vecina la minería volvió a ser noticia. Era 31 de agosto y se cumplían 30 años de la muerte de 14 mineros en una explosión de grisú en Mieres. Entre las víctimas también había leoneses, tres. Fue en 1995 y está considerada la mayor tragedia de las últimas décadas en la minería en España.