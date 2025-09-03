Tienen memoria

Creado: Actualizado:

Memoria del fuego tienen todos esos montes que nos ardieron de la noche a la mañana... y fueron veinte noches vestidas de dragón y veinte mañanas de luto carbonizado y a verlas venir. Montes de las dos Cabreras, ¿cuántos fuegos habéis visto desde el cerillazo romano y aún antes?... montes del Sil o del Valle del Silencio, ¿cuánto encinar y robledal os devoraron las llamas en los últimos diez siglos tras la devoración repobladora medieval?... montes de Tierras de la Reina, ¿cuántos incendios os aburaron de 50 años a acá?... montes de Ancares, ¿quién os asoló más desde Almanzor, el fuego o el hacha?... Mucha memoria de fuego en montes y montes que resucitan una y otra vez para acabar en sólo monte bajo y escobedo con algún bosquete relicario. Únicamente tejos y sabinas huídos a la roca madre por la que no puede correr el fuego libraron y vive su memoria de siglos. Ellos lo vieron. Ellos te lo cuentan.

Desde que llegó el gas butano y la espantada de sus gentes ya no veo apiladas junto a las casas cabreiresas de La Cuesta o Valdavido las ordenadas montoneras del combustible más antiguo de sus cocinas: torturados cepos de urz, raíz de brezo, ¡cuánta fatiga el desenterrarlas a pico y brazo! Fue siempre el mejor carbón para las tantas ferrerías que domesticaron el hierro de la minería romana, del arado o la herramienta de pueblos labradores... El monte los servía gratis después del rayo o de la tea. Cepos de urz, antracita vegetal. Ese monte bajo valía y se trabajaba. Con genistas y cuelmos de paja se techaron casas desde la Montaña a Campos hasta imponerse la bendita teja mora. De brezo nazareno se hacían los mejores escobones para barrer eras o corrales. Urces del Torío y del Curueño en carros colmados vi entrar cada día por el Arco de la Cárcel y Puente Castro para los hornos de esta ciudad arrancando lumbres y calderas. El monte, además, daba sus suertes de leña. El monte se andaba. Hasta que un día dejó de hacerse. Y entonces el urzal se tupió y el monte quiso recuperar su memoria de fuego con autopista servida... pero nunca como el que ahora vimos... y en su archivo quedó escrito ¡este fue el peor!