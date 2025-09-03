Solidaridad de los registradores con los fuegos

Creado: Actualizado:

El Colegio de Registradores ha habilitado en su página web www.registradores.org un apartado para facilitar la petición de notas simples en los que está ubicada la finca siniestrada en los incendios que este verano han afectado a gran parte del país. Con objeto de dar respuesta a lo especificado en el real decreto de medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por los incendios, se ha implementado un formulario de solicitud de nota simple informativa en el portal corporativo del Colegio de Registradores a través de la cual los afectados puedan cursar su solicitud de forma automática y gratuita. Además, la petición podrá hacerse de forma presencial.