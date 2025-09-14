Creado: Actualizado:

Cuando los gurús nos aconsejaban «tomar distancia» para analizar los acontecimientos con perspectiva no entendíamos que ese trance místico podía resolverse en apenas un fin de semana. No se necesita más, como nos ha enseñado Pedro Sánchez. El viernes de la semana pasada se paseó por la base leonesa de incendios de Tabuyo del Monte para vendernos que se iba a «empeñar personalmente» en el pacto de Estado contra «la emergencia climática». No atinamos a descubrir cómo ayudará a que se pueble el territorio, como sucede por ejemplo en el País Vasco. Lo comprendimos el lunes, cuando anunció en Madrid, en una comparecencia pública centrada en estas «políticas verdes», la inversión estatal de 54 millones, por ahora, para una gigafactoría de baterías eléctricas que generará 260 empleos directos y 500 indirectos. «No cabe discutir un minuto más sobre lo obvio», zanjó. Claro, comprendimos entonces que si se va a apostar por un proyecto como ese, debe ubicarse en Valladolid, porque aquí bastante tenemos con las migajas de una planta de descontaminación de baterías que planifica uno de los antiguos capos mineros con apenas 50 contratos asociados. La Transición Justa era esto.

La culpa no la tiene Valladolid. La estrategia la marcan el Gobierno y la Junta, que luego se descuelgan con la milonga de que las empresas se colocan donde quieren. No influyen sus decisiones, como se esfuerzan en mentir, hasta que se meten en las fotografías para arrogarse el mérito de que, huida Vestas del polígono de Villadangos, se coloque en su sitio Coated Solutions; la empresa del publicitado «polo acerero» que, a la vista de los vaivenes de empleo, pecó de exagerado el responsable de la central de propaganda autonómica al bautizarlo. Pero quizá nos falte perspectiva. Habrá que esperar a que las estrategias contra la emergencia climática nos lleguen. La Junta ya adelanta que se crearán «anillos de seguridad alrededor de los pueblos»: el nuevo mantra para embolicar a los vecinos con una solución que busca cegar el sol con un paraguas. El monte se metió en el pueblo porque al pueblo no le dejan meterse en el monte, ni hay ya apenas gente en los pueblos, ni les interesa que la haya. Tomen distancia. Para entonces no quedará nadie.