Mirar desde ventanas reales

La violencia se ha instalado en la sociedad como un hongo venenoso que todo el mundo prueba. Nos levantamos de buena mañana y la primera ventana que abrimos nos da una bofetada. No de aire fresco ni de aromas de amanecer. Porque la primera ventana es el móvil con el que dormimos a escasa distancia y muchas veces encendido con la excusa de que también nos sirve de alarma.

El ruido es tan estruendoso que invade hasta en el silencio de una sala de espera de cualquier centro de salud. En la pared, un cartel te advierte que «agredir al personal sanitario es delito» y un folio sobre una puerta te informa de que está prohibido grabar las consultas y, obvio, divulgarlas por cualquier medio.

En un lugar que es el centro de los cuidados de la salud no hay rastro de alguna palabra que arrope la fragilidad o transmita paz. Un cuadro invernal de André Duret es lo más cálido de la bienvenida no verbal. La atención del personal sanitario será exquisita, sin duda, pero el ambiente enrarecido en el que vivimos se ha logrado colar en cualquier rincón de nuestras vidas.

Necesitamos abrir ventanas reales o soñadas para sobrevivir a la barbarie vociferante e insultante instalada sin rubor en los escaños del Congreso y el Senado, en las sedes judiciales y, en grado carnavalesco, en platós y tabloides. A algunos no les basta el micrófono enguarrado del hemiciclo y han decidido convertir los bares en otra tribuna para insultar cantando. Feijoó ha asumido el insulto de la presidenta de Madrid, «me gusta la fruta», trufado con la popular canción ‘Mi limón, mi limonero’.

No se puede bajar más al barro. O sí, si te da por seguir las cuentas de otro señor gallego que se apellida Tellado.

Lo malo es que la violencia verbal y virtual no pocas veces se transforma en violencia física y real. Entonces nos echamos las manos a la cabeza y pensamos que solo un ‘loco’ o una ‘loca’ puede disparar a bocajarro a un influencier de extrema derecha o a una presidenta de la Diputación.

La violencia está validada como arma más allá de las guerras y sólo genera más guerras. Putin ha iniciado las maniobras orquestales de los tanques sobre Polonia, recordándonos como empezó todo para acabar en la segunda guerra mundial.

La violencia siempre es un fracaso. Personal o mundial. Procuro abrir la ventana que me deja escuchar los pájaros o contemplar el verde de las plantas. Procuro fijarme en las personas, hay tantas, que cuidan la vida. Sigo con interés las pequeñas comunidades que cantan en coro, cultivan huertos, que se manifiestan desde hace 20 años en Botines para recordar a las mujeres asesinadas por violencia machista, que se están ocupando de la era posincendios o de buscar salidas para León.

Abrir ventanas reales o soñadas es un ejercicio de supervivencia. Es ‘estar en Babia’ como invita el cartel de Manuel Sierra, pronto hijo predilecto de Villablino, al entrar en su tierra materna; es abrazar Cabreira y las tierras del Esla. Y es compartir esas vistas.