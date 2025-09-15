Marcos lidera en el PP lo forestal y el impulso rural

Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer la elaboración de un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España, que hará de la mano de las organizaciones agrarias y, además, concretó el equipo que, en nombre de su partido, se encargará de redactarlo. En un acto celebrado en Membrilla (Ciudad Real) que ha girado en torno al sector primario, Feijóo recordó que el PP «es el primer partido de España» que además, «ha crecido y se ha construido en los pueblos» y por ello planteó que «no acepta lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta». El líder popular detalló que la diputada nacional y exconsejera en Castilla y León Milagros Marcos será la responsable de los temas de Desarrollo Rural y Forestal.