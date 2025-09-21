Otro parche

Creado: Actualizado:

Como el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, anda liado con las maniobras para socavar al alcalde de León sin perder pie en Madrid y al presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, se le llena la agenda de merendiñas, ha tenido que salir el ministro Óscar Puente para exhibir los planes del Gobierno para el aeropuerto de La Virgen del Camino: el reasfaltado de la pista de aterrizaje. La obra, que bien podría pagarse con el plan de juntas vecinales, resume la incidencia leonesa en el documento de estrategia presentado por Aena, que hasta 2031 invertirá para atender a las 46 instalaciones aeroportuarias 12.888 millones de euros. Aunque no caben los 43 millones para la terminal de mercancías que se reclama aquí, donde los socialistas empeñan sin sonrojo desde hace dos mandatos su acuerdo de gobierno con UPL en la institución provincial en que cumplirán, entre otros proyectos frustrados, su compromiso de ejecución de la nueva infraestructura. Saben que no. Con el parcheo del aglomerado tenemos bastante.

El informe de Aena deja sin coartada al PSOE ante los pasmados leonesistas. Los socialistas, que se apuntaron el mérito de la construcción de la nueva terminal de pasajeros con Zapatero, olvidan la reivindicación de León. La inversión ayudaría a reforzar su posicionamiento logístico del noroeste peninsular, pese al empeño con el que ya han conseguido desplazar a la provincia leonesa de la estrategia ferroviaria en favor de Valladolid. Cada día despega desde Vitoria un avión cargado con la mercancía leonesa que llega hasta allí en camión, como alertan desde el colectivo Más Vuelos. Por ese desagüe se va otra oportunidad que volverá a enredarse con excusas. No se trata de la primera vez. Hubo otras, como cuando la Junta mintió durante años con su defensa de que no subvencionaba a Ryanair para que volara desde Villanubla. Luego se descubrió que, a través de Soltur, dopó a la instalación aeroportuaria castellana con 18 millones de euros en ayudas desde 2004 a 2012. Ahora que se ha ido de allí la aerolínea irlandesa, Puente se apresta a facilitar el aterrizaje de Vueling para compensar las pérdidas. Mientras, aquí nos apretamos el cinturón, aunque no vayamos a despegar.