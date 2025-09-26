El Supremo decide sobre los pisos turísticos

Creado: Actualizado:

Por fin se aclara el asunto para cientos de comunidades de vecinos en León. El asunto no es baladí. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo refuerza la autonomía de los propietarios de viviendas para regular los pisos turísticos en su edificio, permitiendo su prohibición con una mayoría de tres quintos, conforme a la reforma de la ley de propiedad horizontal. Esta decisión, respaldada por la interpretación de «limitar» como inclusiva de «prohibir», otorga mayor seguridad jurídica, aunque sin efectos retroactivos, y sugiere inscribir estos acuerdos en los estatutos y el registro de la propiedad para mayor claridad. La sentencia no deja dudas.