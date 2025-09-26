Creado: Actualizado:

Una vez consultado con su familia y según él, con su partido, Pedro Sánchez ha anunciado que en el 2027 se presentará como candidato a seguir en la Moncloa. Es de suponer que si en el 2027 las encuestas no le auguran exito en las urnas, la campaña girara al grito de 'Que viene Vox'. Y sí,Vox esta creciendo y hay que preguntarse la razón. Las encuestas auguran que Vox sube como la espuma y el PSOE, su socios, amén del PP, se dedican a echarse la culpa los unos a los otros evitando hacer un ejercicio de honradez que les llevaría a asumir que la culpa es de todos. Así es, lo políticamente correcto ha llevado, o está llevando, a que muchos ciudadanos no comulguen con todo lo que es políticamente correcto, o bien porque no lo comprenden, porque no les importa, o porque están en contra. Estas personas no se sienten cómodas dentro del sistema y eso ha dado paso a dirigentes, como Trump, o partidos como Vox, que dan voz a alguna de esas inquietudes que una parte de la sociedad no se atrevía a manifestar. En mi opinión, el gran fallo es no haber logrado convencer al grueso de la sociedad de la importancia de promulgar y proteger los derechos civiles que se han alcanzado en las últimas décadas. Al no hacerlo, al dar por hecho que lo que está bien debe ser aceptado sin rechistar, se ha provocado un caldo de cultivo para quienes no coinciden o al menos no coincidan con todo ese «cuerpo ideológico» y buscan refugio en líderes modelo Trump o propuestas de partidos como Vox. Y no, no es solo un fenómeno español, es un fenómeno mundial. A mí me parece un ejercicio hipócrita echarse las manos a la cabeza porque VOX sube en intención de voto. Me parece que el primer paso para parar esta tendencia es preguntarnos qué no se ha hecho bien y, a continuación, «escuchar» a los que se sienten fuera del sistemas, para tratar de recuperarlos. La verdad es que entre Vox por un lado y la repetición del gobierno Frankestein por otro, el futuro no pinta de color de rosa.