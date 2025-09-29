El Centro de Ciberseguridad, para León

Creado: Actualizado:

Los procuradores de UPL presentarán este lunes en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para que desde el parlamento autonómico se inste al Gobierno de España a que el Centro Nacional de Ciberseguridad que desarrollará la ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad se aloje en la ciudad de León, creando un gran hub de ciberseguridad en la capital. La iniciativa recuerda que el Ayuntamiento de Málaga ya se ha postulado para que Málaga sea la sede de esta entidad, destinada a erigirse como único responsable de dirigir, impulsar y coordinar la ciberseguridad de España.